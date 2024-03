Adunata Alpini di Vicenza – Pubblicato il bando per gli ambulanti: ci sono 200 posti

In vista dell’Adunata Nazionale degli Alpini, il Comune ha pubblicato un avviso di selezione per l’assegnazione di circa 200 posteggi per attività commerciali su aree pubbliche.

«Abbiamo tantissime richieste da ogni parte d’Italia – spiega l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio – che testimoniano la voglia da parte degli ambulanti di essere qui a Vicenza per l’Adunata. Del resto le quattrocentomila persone attese nei tre giorni di festa fanno si che le piazzole siano molto appetibili. Abbiamo individuato tre aree attigue al centro storico per i food truck e i gazebo, perché per consuetudine le zone più centrali vengono lasciate al mondo alpino».

I posteggi saranno allestiti in viale dello Stadio, viale Rumor e piazza Araceli, contra’ delle Barche e contra’ Burci dove food truck e gazebo saranno aperti da venerdì 10 a domenica 12 maggio.

«Abbiamo individuato circa 200 posti – aggiunge l’assessora allo sviluppo economico Cristina Balbi – l’85% dei quali è destinato alla vendita di prodotti alimentari e il 15% ai prodotti collegati alla manifestazione, come bandiere, cappelli, coccarde e gadget. Questa iniziativa renderà la città ancora più viva, rispondendo alle richieste di chi verrà alla manifestazione e contribuendo al rilancio economico delle attività. A questo proposito stiamo pensando anche ad iniziative per gli esercizi commerciali della città, in particolare nella zona della sfilata».

L’avviso dettaglia le dimensioni dei posteggi, i costi di occupazione e i requisiti richiesti.

La domanda va presentata entro il 25 marzo, esclusivamente compilando il modello presente sul sito www.impresainungiorno.gov.it

Per informazioni

0444 221630

https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/367038