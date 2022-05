Adunata Alpini di Rimini: sarebbero 150 segnalazioni di molestie

Sarebbero 150, rapido aumento, le testimonianze di donne che sono state prese di mira da insulti, frasi sessiste e palpeggiamenti durante l’adunata nazionale degli Alpini.

A lanciare l’accusa il gruppo riminese di Non Una di Meno, che da anni si batte contro la violenza di genere, che ha invitato le donne a denunciare le molestie ricevute, dai fischi agli insulti ai palpeggiamenti. Vittime sarebbero soprattutto bariste e cameriere prese di mira da molestie verbali e fisiche da uomini con tasso alcolemico elevato.

“Abbiamo iniziato a raccogliere e condividere le loro testimonianze e la risposta è stata altissima tanto quanto sconvolgente per il numero e l’intensità delle molestie ricevute”, scrive in una nota Non una di meno.

Fischi, cat-calling, minacce e vere e proprie molestie hanno colpito diverse persone colpevoli solo di voler vivere la propria città.Molestie mascherate da goliardia e tradizione che in realtà sono figlie di una cultura patriarcale che vuole donne, persone trans e gender non conforming assoggettate al potere e alla paura, al ricatto e alle minacce in caso di rifiuto.Siamo davvero stanche di sentirci prigioniere nella nostra città, siamo stanche di subire angherie mentre riprendiamo i nostri spazi, siamo stanche del fatto che per l’Amministrazione Comunale la priorità sia l’elogio dei turisti “importanti” piuttosto che rendere Rimini una città in cui valga la pena vivere.In questo momento più che mai vogliamo ribadire che siamo contro ogni forma di esaltazione militare, di idea di pace associata alle armi e al terrore, di privatizzazione dello spazio pubblico, di ricatto sociale e violenza di ogni tipo.