Addio ad Antonio Carraro, è morto il re dei trattori compatti

Antonio Carraro, 90 anni compiuti il 4 marzo. Morto stamattina in ospedale a Belluno, Carraro si trovava a Cortina, dove stava passando l’inverno nella sua abitazione con la moglie Luciana. Da un anno aveva seri problemi di salute e 20 giorni fa aveva preso il Covid. Era stato ricoverato, e dopo un miglioramento era tornato a casa. Dopo due giorni, un nuovo peggioramento la settimana scorsa. Originario di Campodarsego, viveva da tanti anni in centro a Padova. Nel 1960 aveva fondato l’azienda che porta il suo nome creando il primo trattore monoasse Scarabeo.

Nei successivi trent’anni Antonio Carraro opta per una produzione di nicchia di trattori di medie potenze a quattro ruote motrici dai 20 ed i 100 hp. In breve diviene leader del settore incrementando via via il numero dei modelli. Punto di forza dell’azienda è il reparto R&D (Ricerca e Sviluppo), dal 1979 serbatoio di progetti utili alla realizzazione di prodotti sempre innovativi ed originali.