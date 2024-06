VENETO – Sparatoria fra giostrai: un morto e un ferito

Una persona è morta in seguito da una sparatoria avvenuta a Villafranca di Verona ieri sera alle 21, in zona piscine comunali. Un’altra persona è rimasta ferita. La lite è scoppiata fra un gruppo di giostrai, le cui carovane erano parcheggiate in zona, arrivati in città per il luna park in occasione della Fiera dei Santi Pietro e Paolo. Il Comune ha messo a disposizione le videocamere di sorveglianza per ricostruire quanto accaduto e per capire quante persone fossero coinvolte nella sparatoria, che sarebbe stata preceduta da un’altra lite avvenuta un paio d’ore prima.

Inizialmente il bilancio era di due feriti, portati in ospedale. Uno dei due è morto nella notte.