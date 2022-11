Ad Asiago è già Natale: al via i mercatini

Dal 12 novembre 2022 fino all’8 gennaio 2023 l’appuntamento è in Piazza Carli e Piazza II Risorgimento con i tradizionali e suggestivi mercatini di Natale (foto di Roberto Costa Ebech)

Asiago si colora della magia del Natale e si prepara a dare l’avvio alla stagione invernale con l’apertura in Piazza Carli e Piazza II Risorgimento dei mercatini natalizi “I Giardini di Natale”.

Sabato 12 novembre apertura della 15^ edizione dei mercatini natalizi, organizzati dall’Associazione I Giardini di Natale in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Città di Asiago, un evento che nel corso degli anni è diventato sempre più un’attrattiva per tutto il centro di Asiago. La città, già nelle settimane precedenti il Natale, si cala così in un’atmosfera fiabesca, con le vie del centro illuminate di luci e addobbate con suggestive decorazioni.

Si potranno acquistare prodotti tipici, artigianato locale, addobbi in vetro, legno e ceramica, idee regalo e di pregio, specialità gastronomiche di Asiago e originali prodotti naturali.

I “Giardini di Natale” rimarranno aperti, ad ingresso gratuito, con i seguenti orari: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Per tutto il mese di novembre l’apertura solo nei fine settimana (sabato e domenica); mentre nel mese di dicembre (oltre la tradizionale apertura del week end), apertura per tutto il ponte dell’8 dicembre, la Festa dell’Immacolata, e poi tutti i giorni dal 20 dicembre all’8 gennaio 2023.

A dicembre e gennaio verranno organizzati vari eventi itineranti nell’area dei mercatini e in tutto il centro storico di Asiago.

www.mercatinidinataleasiago.it