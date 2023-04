A4 – Incidente tra 3 tir: 1 morto, chiusa l’autostrada

Alle 9 circa di stamattina nel tratto autostradale della A4 tra Redipuglia e Villesse in direzione Venezia si è verificato un tamponamento fra tre mezzi pesanti: 1 morto, estratto dall’abitacolo del suo mezzo dai pompieri. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete, i mezzi soccorso meccanico.Chiuso il tratto tra Redipuglia e il bivio A4/A34 e del casello di Redipuglia in entrata in direzione Venezia, con pesanti ripercussioni sul traffico.