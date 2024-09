A VICENZA PATTO PER UNA CITTÀ PIÙ SICURA

Servizio video di Elisa Santucci

Ieri mattina, il Prefetto di Vicenza, Salvatore Caccamo, insieme al Sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, e alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Territoriale, dell’ULSS n.8 Berica, dell’ULSS n.7 Pedemontana, dell’Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio, di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Confcooperative e del Sindacato Provinciale Federpreziosi, ha presentato il “Patto per la Sicurezza Urbana e per la promozione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata”.

L’accordo, che si basa sull’esperienza del precedente “Patto per Vicenza Sicura” del 9 ottobre 2020, mira a rinnovare la collaborazione tra Comune e Prefettura con un modello di “sicurezza partecipata”. Questo approccio integra le azioni delle Forze di Polizia Statali e della Polizia Locale con iniziative volte a promuovere la coesione sociale, la vivibilità e la qualità della vita nel contesto urbano.

L’intesa propone un quadro organico di misure mirate a risolvere specifiche problematiche legate alla sicurezza e alla coesione sociale. Prefettura, Comune e i vari soggetti coinvolti lavoreranno insieme in aree prioritarie per migliorare la sicurezza e la vivibilità della comunità.

Sarà istituita una Cabina di Regia, composta da rappresentanti della Prefettura, del Comune di Vicenza, Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza, che monitorerà l’attuazione del patto e coordinerà le azioni in base alle problematiche identificate.

Tutti i partecipanti hanno espresso il loro pieno impegno nel promuovere iniziative concrete per aumentare il livello di sicurezza in città, in particolare migliorando i sistemi di videosorveglianza, riconosciuti per la loro efficacia sia nella prevenzione che nel controllo dei reati.

La firma del Patto avverrà a breve, non appena il Ministero dell’Interno fornirà il parere di competenza.