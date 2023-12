A Trissino patto su tre fronti fra Comune e Protezione Civile

Riconoscimento di un contributo straordinario una tantum, rinnovo del comodato d’uso della sede dei magazzini comunali e assegnazione di 80 mila euro per la ristrutturazione dei locali operativi a favore del Comitato Volontario di Protezione Civile Valle dell’Agno

La Giunta Comunale di Trissino ha approvato un contributo di carattere straordinario di 3.500,00 euro riconducibile alla disponibilità manifestata dal Comitato Volontario di Protezione Civile Valle dell’Agno a supportare le iniziative di carattere ludico e ricreativo organizzate e patrocinate dall’Amministrazione Comunale, con l’ulteriore impegno di coadiuvare l’organizzazione di eventi di vario genere.

Inoltre, a seguito della convenzione sottoscritta in data 13.11.2020 al rep. n.

1678 fra il Comune di Trissino e il Comitato Volontario di Protezione Civile Valle dell’Agno, è stato rinnovato il comodato d’uso a titolo gratuito dei locali della sede dei magazzini comunali in Via Del Lavoro 110, a fronte dei servizi erogati sul territorio di Trissino.

A questi riconoscimenti, si aggiunge l’attribuzione di 80 mila euro che il Comune di Trissino si è aggiudicato grazie ad un bando della Regione Veneto. La somma verrà destinata al Comitato di Protezione Civile per favorire interventi di ristrutturazione e manutenzione della sede operativa.

“Ai fondi già previsti, si è aggiunta negli ultimi giorni una novità importante: un ulteriore contributo di 80 mila euro recentemente ottenuto attraverso la partecipazione ad un bando della Regione Veneto, per finanziare alcuni interventi di ristrutturazione della sede della Protezione Civile – ha spiegato il sindaco di Trissino, Davide Faccio – Ringrazio ancora una volta i volontari del Comitato per il lavoro, sia quotidiano, sia straordinario, che svolgono durante tutto l’anno”.

“Nell’ultimo anno abbiamo avuto modo, come Amministrazione, di apprezzare ancora di più il lavoro e la presenza dei volontari della Protezione Civile, non solo in caso di emergenza, ma anche nella quotidianità, portando valore aggiunto al nostro territorio – ha sottolineato Martina Benetti, assessore alla Protezione Civile del Comune di Trissino – Il contributo di 3500 euro è un aiuto concreto per dimostrare ulteriore vicinanza al Comitato di Protezione Civile. L’augurio è che tutto quello che stiamo facendo possa avvicinare altre persone a questa forma di volontariato. L’ulteriore assegnazione di 80 mila euro ci permetterà di apportare alcuni miglioramenti nei locali della sede di Via Del Lavoro. Prevediamo, innanzitutto, la realizzazione di una sala radio, distaccata rispetto alla già esistente sala operativa, per evitare interferenze nelle comunicazioni. Intendiamo poi allestire, visto il numero crescente di volontarie donne, uno spogliatoio femminile. Inoltre, verrà creato uno spazio scalda-vivande che al momento manca, e saranno predisposti la sostituzione dei serramenti e l’isolamento termico delle pareti, ai fini del risparmio energetico. Infine, è in programma la sistemazione dell’esistente portone di accesso alla sede”.