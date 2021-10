A Piovene Rocchette la Medaglia d’Onore a due soldati

Fatti prigionieri, deportati ed internati negli stalag tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, tra stenti e lavori forzati. Piovene Rocchette non li dimentica e onora la memoria del Bersagliere Gaetano Dal Castello e del Fante Mario Rosa: consegnata ai loro familiari la Medaglia d’Onore.

Rastrellati e deportati nei territori del Terzo Reich il Bersagliere Gaetano Dal Castello fu destinato allo Stalag IX A di Ziegenhain, mentre il Fante Mario Rosa venne internato nello Stalag III D di

Berlino Tegel. Lì divennero degli Imi, ovvero degli Italianische Militär-Internierten: così i tedeschi nominarono i militari italiani catturati dopo l’Armistizio di Cassibile, in Sicilia, l’8 settembre del

’43 che il Governo Italiano siglò con gli anglo-americani. Da quel giorno ogni soldato italiano venne considerato dai nazisti un ‘traditore’: da catturare e confinare ai lavori forzati in terra tedesca, tra

sofferenza e violenza.

In Memoria di Dal Castello e Rosa. La cerimonia si è svolta nella Sala Consiliare del Municipio di Piovene Rocchette alla presenza dei familiari di Dal Castello e Rosa, oltre ai Rappresentanti delle Associazioni d’Arma, dei Cavalieri della Repubblica piovenesi e storici locali.

A consegnare la Medaglia d’Onore, concessa dal Presidente della Repubblica a cittadini italiani militari (Imi) e civili deportati ed internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato il Sindaco di Piovene Rocchette, Erminio Masero. “Per me è un grande onore consegnare le Medaglie d’Onore ai familiari dei deportati Dal Castello e Rosa- dichiara- È un momento toccante e significativo che resterà nella memoria di tutti noi. Ma soprattutto servirà quale esempio di tolleranza

pace e libertà per le generazioni future”.