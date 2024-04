A Piana di Valdagno Pompieropoli e il Wild Trail dei Vigili del Fuoco

Saranno oltre 100 gli atleti dei vigili del fuoco che domenica 21 aprile si sfideranno alla Wild Trail per il 4° campionato italiano Trail del Corpo, memorial Valentino Grigiante. La gara dei pompieri si svolgerà su un percorso collinare di 12 km con un dislivello positivo di 500 metri e sarà ospitata all’interno della gara wild Trail 2024 alla Piana di Valdagno. I partecipanti alla gara dei vigili del fuoco, atleti amatoriali, sono provenienti da tutti i comandi d’Italia.

Nell’occasione del 4° campionato trail vigili del fuoco sempre in località Piana sarà allestito “Pompieropoli” a cura dell’associazione nazionale Vigili del fuoco. Un percorso ludico motorio per i bambini che si dovranno mettere alla prova per guadagnarsi il diploma di Pompiere Junior. Gli aspiranti vigili del fuoco in erba dovranno affrontare diverse prove: scendere dal palo, attraversare un tunnel, entrare in una casa piena di fumo, spegnere un incendio, salvare un gattino.