A Noventa Vicentina un nuovo medico di base

Dal 1 dicembre, con comunicazione ufficiale dell’Ulss8 Berica, ha preso servizio come medico di base per Noventa Vicentina anche il dott. Lorenzo Cenci. Oltre a seguire l’ambulatorio a Pojana Maggiore, il dott. Cenci presterà servizio per un giorno a settimana (tutti i venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00; su appuntamento tramite il tel. 320/9475187) presso la sede della Medicina di Gruppo di Noventa Vicentina, via Fontana 60.

“Informiamo anche l’utenza che, a breve, gli spazi per gli ambulatori messi a disposizione dall’Ipab Cà Arnaldi saranno ulteriormente ampliati con altri 3 locali con servizi igienici annessi. Ringraziamo il cda della nostra Casa di riposo per questo impegno” – commenta il Sindaco Mattia Veronese.

Attualmente i medici che si sono aggregati in Medicina di Gruppo sono: Andrea Losi, Andrea Delfino, Clotilde Meola, Patrizia Veronese e Lorenzo Cenci.

(nella foto, il benvenuto del sindaco al dott. Cenci con alcuni colleghi)