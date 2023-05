A Noventa Vicentina il Vescovo visita l’ospedale

Questa mattina, mercoledì 10 maggio, in modo informale ma con grande accoglienza, c’è stata una visita all’ospedale P. Milani di Noventa Vicentina da parte del Vescovo di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto. “È significativo il fatto che come primo momento d’incontro con la nostra comunità il Vescovo abbia deciso proprio di venire in questo luogo – spiega il sindaco Mattia Veronese – Un segno di particolare vicinanza verso le persone più fragili, i malati, tutti i nostri medici, infermieri, operatori sanitari e personale amministrativo. L’ospedale P. Milani, pur essendo a Noventa, è un indispensabile servizio rivolto a tutto il territorio dell’Area berica e oltre i confini provinciali. La visita del Vescovo quindi assume un significato ancora più prezioso e simbolicamente abbraccia tutte le realtà socio-sanitarie operanti nel nostro territorio”.