A Natale è più alto il rischio d’infarto

I festeggiamenti di fine anno si avvicinano e con essi, un insospettabile effetto collaterale. Nel 2018, uno studio svedese ha evidenziato l’aumento del rischio di attacchi di cuore alla vigilia di Natale, il 24 dicembre. Quindi c’è davvero un picco di attacchi di cuore durante le vacanze? La testata TF1 ha posto questa domanda nel 2019 a Gérard Helft, cardiologo e membro della Federazione francese di cardiologia, di cui ripubblichiamo di seguito la risposta.

“Sì -dichiara- c’è un piccolo aumento del rischio di avere un infarto miocardico a Natale “.

“Essendo gli studi difficili da realizzare, non disponiamo di una moltitudine di dati, ma esiste un rischio, difficile da stimare, dell’ordine del 15-20% oltre ad avere un infarto durante le festività natalizie. anno “, spiega Gérard Helft. ” L’aumento del numero di infarti non è importante, ma comunque significativo “, osserva.

Lo stress natalizio, un’aggravante

Allora perché questo periodo è più favorevole agli attacchi di cuore? Anche in questo caso è difficile trovare una ragione del tutto certa. ” Il rischio di infarto aumenta a seconda dei fattori cardiovascolari che portiamo. A questi fattori si possono aggiungere eventi scatenanti: stress significativo, che può essere felice o infelice, ma anche freddo estremo o cibo eccessivo “, spiega il cardiologo. ” È abbastanza complicato sapere esattamente i motivi”, ammette, “ma statisticamente, queste condizioni sono un po’ più soddisfatte durante le vacanze di Natale “.

Siamo stressati in questo periodo che vuole essere comunque gioioso e festoso? ” Senza dubbio “, risponde il membro della Federazione francese di cardiologia , ” ma può essere uno stress positivo, non necessariamente paura. C’è anche il fatto di voler arrivare assolutamente in orario, di non perdere il treno… Vi sono molti attacchi di cuore intorno alle stazioni “, osserva lo specialista. Tuttavia, questo aumento del rischio di infarto nel periodo natalizio non riguarda realmente l’intera popolazione. “ Il rischio è particolarmente elevato negli anziani e nelle persone che hanno già malattie coronariche o che sono diabetiche ”, spiega Gérard Helft.

Sii ragionevole nei tuoi consumi

Per evitare un infarto o limitarne gli effetti, niente di meglio che individuarlo a monte. ” L’infarto si manifesta il più delle volte con un forte dolore al petto, del tutto insolito e che dura più di 20 minuti “, dice il cardiologo. ” È il primo sintomo dell’infarto, nel quale si deve chiamare il 118″.

Per limitare i rischi durante i festeggiamenti di fine anno, Gérard Helft consiglia di fare attenzione. ” Devi evitare un consumo completamente eccessivo di alcol e cibi ricchi. Questo non significa che non dovresti fare festa, ma devi rimanere ragionevole “, insiste. Il fattore più importante, tuttavia, è il tabacco. ” Non so se c’è un aumento del fumo alla vigilia di Natale, ma ovviamente il fumo è un fattore di rischio “. A Natale come tutti i giorni, conclude.