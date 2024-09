A Montorso ‘Metamorfosi’: arte contemporanea a Villa Da Porto

Miti & Mete, associazione culturale di Arzignano, presenta la mostra d’arte contemporanea “METAMORFOSI” nella splendida cornice di Villa Da Porto a Montorso Vicentino, dal 27 settembre al 13 ottobre. Giunta alla sua undicesima edizione, questa rassegna unica nel suo genere, dedicata alle installazioni artistiche, continua ad attrarre visitatori da tutto il Triveneto e offre a artisti italiani e internazionali, sia affermati che emergenti, la possibilità di confrontarsi con un pubblico sempre più preparato.

Gli artisti selezionati per l’edizione 2024 includono: Brunivo Buttarelli, Michele Calearo, Barbara Cavaliere, Nadia Frasson, Gianfranco Gentile, Stefano Reolon, Domenico Scolaro, Paola Volpato, oltre al messicano Heron Hernandez e alla coppia statunitense Lawren Spera & Steve Ingham.

Promossa e coordinata da Miti & Mete, associazione attiva dal 2012, la mostra è curata artisticamente da Elisa Spanevello e Domenico Scolaro. L’inaugurazione avverrà venerdì 27 settembre alle ore 19:00, mentre uno spettacolo di danza, a cura di Etradanza, sarà ospitato sabato 12 ottobre alle 20:30. L’ingresso è gratuito.

Gli orari di apertura sono i seguenti: venerdì dalle 20:00 alle 22:00, sabato dalle 16:00 alle 21:00, domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 21:00.

Anche quest’anno, continua la collaborazione con il Liceo da Vinci di Arzignano: gli studenti, formati dai curatori, guideranno i visitatori tra le opere d’arte e il patrimonio culturale di Montorso.

Tra gli sponsor principali si conferma Acque del Chiampo Società Benefit, insieme a Medio Chiampo, la Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana Maggiore, BVR Banca e altre aziende locali. I patrocini richiesti includono l’Istituto Regionale Ville Venete, la Provincia di Vicenza e vari Comuni della zona.

Dopo la scorsa edizione (FUTURISMI), che aveva dipinto un futuro incerto e privo di colore, Miti & Mete 2024 invita alla reazione creativa, proponendo una nuova visione attraverso la “METAMORFOSI”, intesa come trasformazione. La mostra promette di condurre il visitatore in un viaggio tra opere che esplorano scenari immaginifici, decostruendo e ricostruendo simboli e stereotipi, in un dialogo costante tra reale e fantastico.