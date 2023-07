A Marsiglia autobus bloccati perché infestati da scarafaggi

Gli scarafaggi presenti in gran numero sugli autobus di Marsiglia hanno causato gravi disagi lunedì, costringendo all’arresto di una ventina di veicoli infestati. In totale, 24 linee in partenza dal deposito Rose nel 13° arrondissement di Marsiglia sono state interrotte, scrive La Provence , che ha fatto eco alla disavventura per gli utenti RTM.

Per l’organizzazione dei trasporti di Marsiglia la causa sarebbe meteorologica. “Siamo di fronte a un fenomeno abbastanza senza precedenti con un’impennata di questi parassiti a causa delle forti piogge e del caldo che hanno favorito la deposizione delle uova”, ha spiegato al quotidiano Nicolas Covarel, direttore di autobus e tram.

Per precauzione, l’RTM ha proceduto alla disinfestazione quasi 200 veicoli. Questi ultimi, che erano già stati puliti per la prima volta all’inizio di maggio come ogni anno, hanno potuto riprendere il normale servizio questo mercoledì, precisa la società che presenta la sue scuse agli utenti.

Mentre è già stato osservato che a questi insetti piace particolarmente infilarsi nelle numerose cavità e tubature del deposito, l’RTM vuole essere rassicurante: ” Se comparissero nuove blatte, sarebbe molto meno impattante, in quanto abbiamo utilizzato insetticidi…”

Ricordiamo che le piogge sono state frequenti e abbondanti nelle Bouches-du-Rhône durante il mese di giugno con una media mensile di 42,7 millimetri contro i 30 millimetri di solito in questo periodo, secondo il sito info-clima.