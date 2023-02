A Lonigo Remo Girone Cacciatore di nazisti

Si annuncia già il tutto esaurito per l’arrivo di Remo Girone al Teatro Comunale “G.Verdi” di Lonigo, con Il cacciatore di nazisti. L’avventurosa vita di Simon Wiesenthal, venerdì 10 febbraio alle ore 21.

Uno spettacolo a forte intensità che invita lo spettatore ad una profonda riflessione sulla storia, attraverso gli scritti e le memorie di Simon Wiesenthal, che dopo essere sopravvissuto a cinque diversi campi di sterminio dedica il resto della sua esistenza a dare la caccia ai responsabili dell’Olocausto. A cavallo tra un avvincente thriller di spionaggio e l’indagine storica, dove non manca un tocco di caustico umorismo ebraico, lo spettacolo apre nel 2003, ultimo giorno di lavoro di Wiesenthal al Centro di documentazione ebraica da lui fondato: prima di andare in pensione, l’uomo ripercorre per ellissi ed episodi emblematici 58 anni di inseguimento dei criminali di guerra nazisti, responsabili della morte di più di 11 milioni di persone, di cui 6 milioni di ebrei. La vita di Wiesenthal, ironicamente apostrofato come “il James Bond ebreo”, ha dell’incredibile: con il suo lavoro di ricerca e investigazione è riuscito a consegnare alla giustizia circa 1.100 criminali nazisti tra cui: Karl Silberbauer il sottoufficiale della Gestapo responsabile dell’arresto di Anna Frank, Franz Stangl comandante dei campi di Treblinka e Sobibor e Adolf Eichmann l’uomo che pianificò quella che Hitler amava definire “la soluzione finale”. Quello ad Eichmann fu uno dei processi più importanti del secolo scorso. Iniziato nell’aprile del 1961 a Gerusalemme, terminò otto mesi dopo con la condanna a morte per impiccagione dell’imputato per “crimini contro l’umanità”. “Non voglio che le persone pensino che è stato possibile che i nazisti abbiano ucciso milioni di persone e poi l’abbiano fatta franca. Ma io voglio giustizia, non vendetta”dichiarò lo stesso Wiesenthal.

Approdando a Lonigo con la carica emotiva della recente Giornata “della memoria”, per commemorare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti, il progetto artistico di Giorgio Gallione e Gianluca Ramazzotti, con la regia di Gallione, in una produzione Ginevra Media Production e Teatro Nazionale di Genova, si basa sugli scritti di Wiesenthal, confermando quest’interpretazione di Remo Girone tra le più impegnative della sua carriera. Per lo spettatore, il percorso emotivo avrà certamente la capacità di contribuire a rimuovere la rimozione e l’oblio, anche quando “Il mondo non vi crederà. Se anche qualche prova dovesse rimanere, e qualcuno di voi sopravvivere, la gente dirà che i fatti che voi raccontate sono troppo mostruosi per essere creduti”, per affidare a Wiesenthal un’ultima battuta.

