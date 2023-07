Serata particolare al Museo Menin, patrimonio culturale della città di Chiampo. Venerdì 28 luglio si parlerà dei pericoli del bosco con il naturalista Giancarlo Ferron.

Non solo animali, ma anche vegetazione pericolosa. Una serata non solo interessante ma anche utile, considerando la passione diffusa per le escursioni in montagna dei vicentini.