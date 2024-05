CHIAMPO – VERSO LA FESTA DELLE CILIEGIE, SI COMINCIA CON LA DURONA BIKE

(Sotto: scarica il Manifesto in PDF)

Si avvicina il classico appuntamento della Festa delle Ciliegie (Durona De.Co. Di Chiampo) arrivata quest’anno alla 63a edizione. Il clou della festa è nel weekend dal 7 al 9 giugno, ma già questo fine settimana vi è un’anteprima per gli amanti dello sport. La Durona Bike, 7a edizione della Gran Fondo Città di Chiampo.

Si tratta di una competizione che ogni anno attira centinaia di amanti della mountain bike e prevede un percorso Marathon di 62 km e un percorso Classic di 40 km. La partenza della manifestazione organizzata dal Team Piazza 2000 ha inizio alle ore 9 e le premiazioni sono previste alle ore 11.

L’assessore allo Sport, Simone Groppo: “Domenica 26 maggio siete tutti invitati a partecipare anche per assistere a questa bella manifestazione, non solo in piazza alla partenza, ma anche lungo i sentieri e all’arrivo, dove si terranno le premiazioni”

(Il percorso “Classic” (40 KM – DISLIVELLO 1490 MT) è un percorso nuovo; ideale anche per chi spinge sui pedali della sua mtb, in maniera moderata e – soprattutto – adatto a tutti i bikers; il percorso Marathon (60 KM – DISLIVELLO 2200 MT), invece, come abbiamo già evidenziato in precedenza rappresenta la novità 2024 firmata Durona Bike).

Un grande preludio alla Festa delle Ciliegie che prevede moltissimi appuntamenti dal 7 al 9 giugno.

“Sta per arrivare la 63a edizione della Festa delle Ciliegie, con l’evento clou domenica pomeriggio 9 giugno” dichiara l’assessore alle Manifestazioni Giacomo Faedo. “Una manifestazione molto sentita ed emblematica per Chiampo, perché promuove uno dei nostri prodotti d’eccellenza, la Durona, che ha il marchio di denominazione comunale. Invito tutti a partecipare. Vi saranno molti eventi e vi sarà la possibilità di degustare non solo le ciliegie, ma anche i piatti dello stand gastronomico della Pro Loco e del Coro El Vajo”.

Già venerdì 7 giugno a partire dalle ore 18.30 saranno aperti gli stand gastronomici allestiti dalla Pro Loco di Chiampo e dal Coro El Vajo. Stand che accompagneranno la festa nelle tre giornate. Vi sarà la possibilità non solo di mangiare i gustosi piatti degli stand, ma anche le frittelle. Si potranno acquistare direttamente le ciliegie dai produttori e si potrà partecipare alla Pesca di Beneficenza.

A seguire musica anni ‘90 con It’s 90 time by 90 wonderland.

Sabato serata musicale con Beat in Piazza Zanella. Domenica per tutta la giornata saranno aperti i mercatini degli hobbisti in Piazza Zanella. Alle 9 vi sarà il 28° raduno 4×4 FVC Valle Agno. Alle 12.30 pranzo a base di ciliegia Durona e prodotti De.Co della Valle del Chiampo. Nel pomeriggio, oltre al mercatino, vi saranno attività di animazione per bambini.

Alle 16.30 in Auditorium Comunale, la premiazione delle migliori ciliegie.

Alle 17.30 in piazza: Crostata di ciliegia per tutti, evento organizzato dai Pasticcieri di Chiampo con Ascom. A seguire: esibizione canora con ‘Voglia di cantare’, esibizione delle scuole di danza e Chiampo Fashion Night