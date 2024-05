Bomba d’acqua ad Arzignano e Chiampo: 25 mm in mezzora, provinciale allagata – VIDEO

In aggiornamento – Sotto: le foto e il video

Maltempo in Valle del Chiampo. Come previsto eventi temporaleschi stanno investendo la regione. Dalle 11 alle 11.30 un acquazzone ha investito Arzignano e Chiampo. Sono caduti 25 mm di pioggia in mezzora con disagi alla viabilità.

La provinciale Valchiampo è stata invasa dall’acqua in territorio di Arzignano. Ai confini fra i due Comuni diverse vie si sono trasformate in torrenti e in numerosi punti del territorio i canali di scolo sono tracimati. La situazione è poi tornata alla normalità. Non sono segnalati danni di rilievo. Nel pomeriggio sul Veneto sono previste perturbazioni (temporali) anche intense.