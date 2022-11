246 migranti sbarcati a Catania diretti in Veneto ma i centri sono quasi ‘sold out’

Ieri alle 17 è partito il primo dei pullman che dovrebbero portare in Veneto 246 migranti sbarcati a Catania nei giorni scorsi. In gran parte donne e minorenni. Non è ancora nota la località ma dovrebbero essere portati in un Comune del Veneziano. Sarebbe escluso il centro di Cona ai confini con Rovigo. I migranti sono stati portati in Italia dalle ONG straniere Geo Barents, di Medici senza frontiere e Humanity 1.

Le strutture che attualmente potrebbero con difficoltà accoglierli – come nota il Gazzettino – sono la caserma Serena di Treviso, il Cas della Caritas di Mestre o la sede della Croce Rossa di Jesolo. Il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto sempre sul Gazzettino parla di sold out e la situazione è uguale nelle altre provice, dove i migranti hanno continuato ad arrivare in questi mesi dalle rotte balcaniche e dagli sbarchi. Un problema legato ai bandi che sarebbero meno attrattivi per le cooperative e i centri di accoglienza, alle prese con le spese sempre crescenti, starebbero pensando di non rinnovare le convenzioni