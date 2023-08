10 mila quintali di fieno vanno in fumo nel Vicentino (VIDEO)

POZZOLEONE: PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEL FIENILE

Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio fienile divampato nel pomeriggio di mercoledì in un’azienda agricola a Pozzoleone, che ha coinvolto una struttura di deposito di oltre 2500 rotoballe di fieno per un totale di oltre 10.000 quintali. Durante la notte sono continuate le operazioni di spegnimento con le squadre dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa e i volontari di Thiene. Sono ora in corso le operazioni di smantellamento del capannone di cemento armato pericolante per i danni subiti dall’incendio. Successivamente le squadre procederanno con le operazioni di estinzione e bonifica, della grande quantità di foraggio contenuto nella struttura. Le operazioni dei vigili del fuoco proseguiranno presumibilmente per tutta la giornata di oggi.