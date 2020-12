Zaia in diretta: “La chiusura dei Comuni fatta così non ha senso”

IN AGGIORNAMENTO

I DATI

Il governatore fornisce per iniziare i dati sul covid.

I positivi dall’inizio della pandemia sono 158198 (+3708)

Incidenza 7,51% di positivi sui tamponi

72929 sono i positivi

3041 i ricoverati (-27 rispetto a ieri)

Terapia intesive 337 (+1)

Morti: 4065 (+83 rispetto a ieri)

Siamo di fronte a una stabilizzazione delle terapie intensive e si stanno allentando i ricoveri. La curva piega a Belluno, Padova, Treviso, a Venezia mantiene un trend di crescita, piega su Vicenza e Verona, in tendenza a piegare a Rovigo. Abbiamo raggiunto la parte alta ed ora sta a noi impegnarci per far scendere la curva.

DPCM CONTE

Scritto in un momento non facile e nessun governo avrebbe avuto vita facile. Se si fosse fatto percorso assieme alle regioni qualcosa.

Spostamenti fuori comune: è previsto dal DPCM non da una norma regionale. Se da un lato è necessario pensare a restrizioni dall’altro da un punto di vista epidemiologico sanitario la chiusura dei confini comunali non ha una ratio sostenibile. Se il problema è assembramento di questi tre giorni potevano chiudere tutto e ci sarebbe stata una ratio uguale per tutti, ma dire che da un punto di vista sanitario chiudere un comune di pochi abitanti sia uguale a chiudere grandi città vuol dire una bestialità. Alcune città hanno il doppio degli abitanti del Friuli Venezia Giulia. A Roma e Milano questa norma è inutile. Spero ci sia un ravvedimento. Avrebbe senso se in Italia ci fossero solo piccoli Comuni.

LE REGIONI SAPEVANO? NO

Non è vero che ci era stata proposta questa misura e che non sapevamo di questo tipo di chiusura dei Comuni. Questa posizione non è stata avvallata e la mia stessa posizione è quella di tutti i presidenti.

Resta anche il problema sociale non poco rilevante degli anziani e dei ricongiungimenti. Trovarsi con famigliari è elemento di rischio, ma da qui a dire che la chiusura del Comune è la soluzione non ha senso. In un recinto di 3 milioni di abitanti come a Roma garantisci e permetti a tutti di fare pranzi…