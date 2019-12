Visite guidate per “Ritratto di donna” durante le festività

La mostra “Ritratto di donna”. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi”, rimarrà aperta anche durante le festività con la possibilità di partecipare a visite guidate.

“Il tempo libero che le festività ci concedono può essere una buona occasione per raggiungere il centro storico di Vicenza con le tante opportunità offerte, tra mercatini, luminarie, concerti – sottolinea il sindaco Francesco Rucco -. Tra tutte la mostra “Ritratto di donna” in Basilica palladiana invita ad immergersi nell’universo femminile di Ubaldo Oppi, di Klimt, Sironi, Casorati e tanti altri tra dipinti, abiti e gioielli che lasceranno a bocca aperta. In un percorso attraverso gli anni Venti curato da Stefania Portinari”.

La mostra, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18, sarà visitabile anche martedì 24 dicembre, giovedì 26 dicembre, martedì 31 dicembre e lunedì 6 gennaio.Aprirà, invece, il pomeriggio il giorno di Natale, 25 dicembre, l’1 gennaio, dalle 14 alle 18

Singoli visitatori o piccoli gruppi potranno usufruire di visite guidate della durata di un ora e al costo di 7 euro per ciascun partecipante (oltre al costo del biglietto per la mostra).E’ necessario prenotare contattando il call center allo 044426418 (chiuso 25 e 26 dicembre e 1 gennaio) da lunedì a sabato, dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18 o inviando una mail a biglietteria@mostreinbasilica.it. Le visite sono in programma alle 12.15 e alle 16.45 sabato 21, domenica 22, sabato 28 e domenica 29 dicembre. Inoltre alle 11.30 e alle 15.30 di sabato 4, 5 e 6 gennaio.

Informazioni: www.mostreinbasilica.it