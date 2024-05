Piano della città per il contrasto alla violenza di genere, termine avviso prorogato al 30 maggio

È stato prorogato al 30 maggio il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la co-programmazione di attività innovative per la stesura del Piano della città per il contrasto alla violenza di genere.L’avviso è rivolto agli enti del terzo settore e ad altri enti giuridici interessanti all’attivazione di un Tavolo di co-programmazione finalizzato alla lettura condivisa e partecipata delle esigenze e dei bisogni per il contrasto alla violenza di genere nel territorio del Comune di Vicenza e dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale (Comuni del distretto est dell’Aulss 8 Berica).Gli interessati possono inviare la propria candidatura alla Pec vicenza@cert.comune.vicenza.it entro il 30 maggio 2024.Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/370090