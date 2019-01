VICENZA – VIOFF Golden Wood edition, la cultura per il territorio 

Sarà la cultura il principale motore dell’edizione winter 2019 di “VIOFF Golden Wood edition”, il Vicenza Fuori Fiera ideato dal Comune di Vicenza per promuovere la città e le sue eccellenze in occasione di Vicenzaoro January, uno dei più importanti e prestigiosi saloni internazionali dedicati all’oreficeria e gioielleria, organizzato da Italian Exhibition Group Spa (IEG). L’evento, che da venerdì 18 a domenica 20 gennaio dedicherà le proprie iniziative alla raccolta fondi a favore dell’Altopiano di Asiago, proporrà infatti ai vicentini, agli ospiti della Fiera e ai turisti presenti in città nel week end, una vera e propria carrellata di mostre, concerti, esibizioni, visite guidate, musei, laboratori per famiglie e bambini, sui tesori e l’identità di Vicenza e del suo territorio. “In questa seconda edizione di VIOFF – dichiara l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine – abbiamo voluto evidenziare con forza come la cultura che si respira a Vicenza sia il vero motore dell’identità del nostro territorio. Dai palazzi rinascimentali ai quadri del Settecento veneziano, dai manoscritti antichi e alle botteghe storiche, tutto ricorda quanto a Vicenza cultura e tradizione orafa si intersechino. A noi il compito di far conoscere e valorizzare questo connubio davvero unico”.

Mostra “Il trionfo del colore” aperture fino alle 22 e visite guidate gratuite

Venerdì 18 gennaio e sabato 19 gennaio, in occasione di VIOFF sarà possibile visitare la mostra “Il trionfo del colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi” in via straordinaria fino alle 22 (apertura al pubblico alle 9 per Palazzo Chiericati e alle 10 perGallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari); chiusura biglietteria alle 21.15. Per l’occasione sarà offerta la possibilità ai visitatori che si prenoteranno, fino ad esaurimento posti, tramite il call center della mostra al numero 02.92897793, di richiedere la visita guidata gratuita (alle 18, alle 19, alle 20 per giornalisti e ospiti della Fiera, alle 20.30). La gratuità è applicata solo alla visita guidata; tutti i visitatori dovranno acquistare regolare biglietto della mostra secondo quanto indicato nel sito www.iltrionfodelcolore.it o dal call center al numero 02.92897793 per i gruppi e allo 02.92897755 per gli individuali. La mostra sarà visitabile anche domenica 20 gennaio dalle 9 alle 19. Il 25% dell’intero incasso di sabato 19 gennaio sarà devoluto al progetto di beneficenza VIOFF-Golden Wood.

“Gallerie Kids”, alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari tre giorni di laboratori sul Settecento veneziano

Alle 17 di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 gennaio, alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sarà possibile accedere all’iniziativa “Gallerie Kids”: Nella bottega del caffè. Si tratta di un percorso sensoriale (60 minuti) per ragazzi dai 12 anni in su sui profumi, aromi e spezie del Settecento veneziano: da Canaletto a Tiepolo, da Zuccarelli a Longhi. L’iniziziativa darà la possibilità di incontrare i capolavori esposti alle Gallerie attraverso il racconto di alcuni dettagli minuti e intriganti, in grado di svelare il sentimento di un’epoca ricca di sorprese sensoriali ed estetiche. Sabato 19 gennaio alle 17, sempre alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sarà proposta anche l’iniziativa “Gallerie Kids”: Maestro, che sfumature! Laboratorio d’arte (60 minuti) per bambini da 4 a 12 anni che potranno scoprire con occhi, mente e mani il linguaggio segreto dei colori e delle loro stupefacenti sfumature, incontrando un grande maestro d’arte, Giambattista Tiepolo, attraverso la pittura ad acquerello su carte speciali. Domenica 20 gennaio alle 11, infine, vi sarà l’iniziativa “Gallerie Kids”: I magici colori della natura. Laboratorio d’arte (60 min), un’attività per bambini da 4 a 12 anni dedicato alla pittura con petali, foglie, fili d’erba intrisi di colori naturali e profumati per creare un originale quadro ispirato al capolavoro del Tiepolo esposto alle Gallerie. Modalità di partecipazione a ciascun laboratorio: 5 euro a bambino + biglietto d’ingresso ridotto per accompagnatore (prenotazione obbligatoria). Informazioni e prenotazioni: Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, numero verde 800.578875 o informazioni@palazzomontanari.com .

Visite guidate alla mostra di Belli, a Palazzo Trissino e al Museo del Gioiello

Sabato 19 gennaio alle 10 (primo gruppo) e poi alle 11 (secondo gruppo) al Museo Naturalistico Archeologico di contra’ Santa Corona sarà possibile partecipare al percorso guidato gratuito alla mostra “Nei meandri della storia. Valerio Belli e le sue medaglie. Tracce di un percorso tra fama ed oblio” dedicata al grande artista, intagliatore e orafo vicentino Valerio Belli (1468-1546), a cura di Armando Bernardelli e Antonio Dal Lago.

Le prenotazioni vanno effettuate all’ufficio informazioni e accoglienza turistica IAT del Consorzio Vicenzaè (tel. 0444320854 Email: iat@comune.vicenza.it). Nel pomeriggio di sabato 19 gennaio, inoltre, alle 15.30 (primo gruppo) e alle 16.30 (secondo gruppo) ci sarà un percorso guidato gratuito a Palazzo Trissino, sede del municipio. Partendo dal cortile dell’edificio che si trova in corso Palladio 98, si proseguirà salendo lo scalone d’onore con arrivo in sala degli Stucchi e successivamente in sala Bernarda per uscire attraverso la Loggia del Capitaniato in piazza dei Signori. Durata della visita: un’ora e mezza. Ogni gruppo sarà formato da massimo 30/35 persone. Le prenotazioni vanno effettuate all’ufficio informazioni e accoglienza turistica IAT del Consorzio Vicenzaè (tel. 0444320854Email: iat@comune.vicenza.it).

Sempre sabato 19 gennaio, infine, alle 15.30 e alle 17.30 da corso Fogazzaro prenderà il via un itinerario culturale alla scoperta della Vicenza orafa ed orologiera. Il percorso toccherà piazza Matteotti e poi si concentrerà nella zona limitrofa a piazza dei Signori per culminare in Basilica Palladiana al Museo del Gioiello, il cuore d’oro della città di Vicenza. Partecipazione gratuita. Durata: un’ora e mezza circa, comprensiva della visita al Museo del Gioiello. In base all’affluenza saranno decisi gli orari e previsti diversi turni, max 10 persone a turno.

È obbligatoria la prenotazione via email a vicenzainoro@gmail.com . A cura di Vicenza in Oro 1333 in collaborazione con il Museo del Gioiello.

I manoscritti dell’oreficeria vicentina

Domenica 20 gennaio, alle 18.30, alla Biblioteca civica Bertoliana, sarà proposto il racconto espositivo “Più preziosi dell’oro: manoscritti e libri dell’oreficeria vicentina”, con la presentazione degli statuti degli orafi vicentini (in Bertoliana sono presenti quattro codici, datati dal 1300 al 1800) accompagnati da una serie di manoscritti, e di edizioni antiche come la Pirocthenia di Vanoccio Biringucci, pubblicato a Venezia nel 1540.

Al teatro comunale l’artigianato artistico e il grande concerto conclusivo

Domenica 20 gennaio alle 19.30 al Teatro Comunale di Vicenza, nello spazio del foyer dove si sviluppa la mostra “L’Altro Teatro. Identità Preziose”, con gioielli e strumenti musicali, sarà proposta una performance che porterà l’attenzione del pubblico sull’artigianato artistico, espressione dell’identità del territorio. L’iniziativa è proposta da Confartigianato provinciale in partnership con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, il sostegno di Camera di Commercio ed Ente Bilaterale Veneto. Alle 20.30, infine, gran finale al Teatro Comunale di Vicenza dove è in programma il concerto “L’oro della Serenissima”dell’Orchestra Barocca Andrea Palladio. Si tratta di un evento di beneficenza per la raccolta fondi per il rimboschimento di zone distrutte dell’Altopiano di Asiago. L’Orchestra Barocca Andrea Palladio proporrà una delle pagine musicali del barocco veneziano più note della storia della musica: Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi. Il concerto, che vedrà la presenza del solista al violino Franco Mezzena e del maestro concertatore al cembalo Enrico Zanovello, sarà arricchito dalla voce narrante di Pino Costalunga. Per tutte le informazioni sull’acquisto dei biglietti consultare il sito del Teatro Comunale di Vicenza, www.tcvi.it. L’intero incasso della serata sarà devoluto al rimboschimento di zone distrutte dell’Altopiano di Asiago.

VIOFF è realizzato dal Comune di Vicenza con la collaborazione di Italian Exhibition Group, Vicenzaoro, Unione Montana Spettabile Reggenza 7 Comuni, Consorzio Turistico Vicenzaè, Fondazione Teatro Comunale di Vicenza, Coldiretti.

Partner dell’iniziativa sono Veneto Agricoltura; Apindustria, CNA, Confartigianato, Confcommercio; Confindustria; ANA Vicenza; Biblioteca Bertoliana, Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza; Meneghini&Associati; Gruppo Aim, SVT; Cuore Matto Gold, MondoMostre, Vicenza In Oro, con il contributo di Cassa Rurale e Artigiana di Brendola; del Gruppo Bancario Iccrea; Latterie Vicentine, Belluscio Assicurazioni, Palakiss. Media partner: Il Giornale di Vicenza, Rete Veneta, TVA Vicenza, Tviweb, Vvox.

Donazioni

Tutto il programma è dedicato alla raccolta fondi per la ricostruzione intelligente di un bosco sull’Altopiano di Asiago. Le donazioni potranno essere effettuate al seguente C/C bancario: IT16Z0306960131100000046006, causale: Donazione Boschi Altopiano 7C.