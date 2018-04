VICENZA – Mis: “Spacciatori e bande di immigrati pericolosi padroni di Campo Marzo”

Il Movimento Italia Sociale Vicenza esprime, in una nota ufficiale, notevole preoccupazione per il degenerare della situazione in Campo Marzo dopo l’aggressione ai militari di pattuglia ed un nuovo fatto di sangue. “I vicentini che si trovano a transitare nella zona di Campo Marzo – dichiara il portavoce della formazione di estrema destra, Gian Luca Deghenghi – sono totalmente in balia di immigrati violenti e spacciatori. È solo questione di tempo, la perdita di controllo sarà presto definitiva. Campo Marzo, come altre zone della città, è in mano a bande organizzate di stranieri che presidiano il territorio, creando vere e proprie zone franche per il dilagare di degrado, violenza ed illegalità. Nulla possono le poche divise che si fanno vedere nell’area, ridotte a patetici simulacri di quella che dovrebbe essere l’autorità dello Stato. Infatti, i militari di “strade sicure” si stanno rivelando, come prevedibile, completamente impotenti nel ristabilire un minimo di ordine nel parco, e gli interventi delle Forze dell’Ordine spesso non fanno altro che mettere a repentaglio l’incolumità dei propri appartenenti, opposti in inferiorità numerica a gruppi di individui pronti a tutto senza la possibilità di reagire in maniera adeguata.

L’ultima aggressione in forze ai militari di pattuglia è il simbolo della condizione dei vicentini, accerchiati dal degrado e lasciati in balia dei nuovi padroni del territorio.

Il Mis Vicenza sostiene da sempre la necessità di recintare Campo Marzo per facilitarne il controllo, ed invoca dallo Stato la promulgazione di leggi speciali per ristabilire l’ordine, oltre alla delega di prerogative di pubblica sicurezza ad associazioni di cittadini debitamente organizzati. In questo senso dovrebbe pronunciarsi con forza ogni sindaco che avesse a cuore la sicurezza del territorio e dei propri concittadini. Non si riusciranno mai a fermare il degrado e l’esproprio del territorio da parte dei delinquenti d’importazione con la legislazione attuale, molle ed inadeguata. Lo Stato e le Istituzioni devono abbandonare la strada del lassismo e del buonismo; mettano in condizione le Forze dell’Ordine di usare la forza e le armi ed i cittadini di partecipare attivamente ed organicamente al controllo del proprio territorio. L’istituzione di ronde legali di cittadini organizzati, preparati e legittimati a mantenere l’ordine risolverebbe in breve tempo situazioni intollerabili come quella di Campo Marzo.”