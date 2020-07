VICENZA – La pioggia finisce in consiglio

Riceviamo e pubblichiamo l’interrorazione del consigliere di opposizione (Quartieri al Centro) Raffaele Colombara, in merito alle intense piogge che hanno interessato anche la città nel weekend. A quando – chiede Colombara- l’intervento per risolvere la questione dell’allagamento tra via Riello e via Borella?

“È vero -scrive il consigliere di opposizione- che oggi le precipitazioni stanno trasformandosi e da continue e moderate in intensità stanno diventando sempre più brevi e più intense, con molta acqua scaricata a terra in brevissimo tempo.

È vero che la rete fognaria di Vicenza è costituita da migliaia e migliaia di caditoie, che spesso queste sono poco manutentate ed in ogni caso progettate per altre, minori, quantità di precipitazioni.

È pur vero, però, che alcune situazioni sono ormai ben note e sono già state ampiamente segnalate: è il caso di ciò che avviene all’incrocio tra via Riello e via Borella, dove ad ogni precipitazione si viene a creare una massa d’acqua che rende difficile il passaggio non solo a pedoni, velocipedi e motocicli, ma addirittura agli autoveicoli, quando addirittura non suggerisce loro di fermarsi e fare marcia indietro (foto e video).

L’allagamento in quest’area, inoltre, è pericoloso perché ha riflessi sulle linee elettriche e va a mettere fuorigioco la centralina di un condominio di abitazioni e con attività commerciali, adiacente l’area, che rimane regolarmente al buio.

Tutto ciò premesso,

SI CHIEDE

all’Amministrazione

se sia stato avviato un generale programma di manutenzione delle caditoie e di una loro riprogettazione che tenga conto delle mutate condizioni climatiche;

quali siano i rapporti in essere sulla questione con ViAcqua;