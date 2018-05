VICENZA – Ermanno Olmi, il ricordo dell’Accademia Olimpica

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Nota dell’Accademia Olimpica per la scomparsa di Ermanno Olmi a cura di

Gaetano Thiene, presidente: «Con Ermanno Olmi se ne va una persona saggia, autentica, profonda, che anche nel suo lungo impegno per l’Accademia Olimpica, della quale è stato socio dal 1988, ha saputo prima di ogni altra cosa “comunicare”: tanto l’umanità e la poesia della sua visione, quanto l’impegno e la coerenza vissuti come valori, sempre con misura, rispetto, autoironia. Oggi, nel salutarlo, ricordiamo una considerazione che facemmo nel 2012, quando fu proprio lui a chiudere all’Olimpico, con una conversazione, il nostro anno accademico, dicendo tra l’altro: “Io credo che la mia vera data di nascita sia stata quando mio padre e mia madre si sono scambiati il primo sguardo d’amore”. Ci accorgemmo, allora, di quanto nelle sue riflessioni fosse ricorrente la parola “amore”: ecco, è certamente questa l’eredità più preziosa che Ermanno Olmi lascia a tutti noi».