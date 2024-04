VENETO – Apputamento con Pennacchi e il suo Pojana: biglietti in vendita

A PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) ARRIVA

ANDREA PENNACCHI

con “POJANA 2: FAUSTO E FURIOSO”

musiche Giorgio Gobbo e “Revenge Tanko Band”

produzione Teatro Boxer

26 LUGLIO 2024

ANFITEATRO CAMERINI – PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

Si aggiunge un appuntamento nel calendario dei grandi eventi dal vivo in Veneto, perchè nella meravigliosa cornice dell’Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta (PD) arriverà il 26 luglio 2024 ANDREA PENNACCHI col suo show “!



I biglietti sono già in vendita su Ticketmaster, Ticketone e circuiti autorizzati. Maggiori informazioni su www.zedlive.com.

Dopo il già annunciato concerto di Irama previsto per il 25 luglio, il giorno successivo sul palco dell’Anfiteatro Camerini sarà protagonista Andrea Pennacchi con il leggendario personaggio del Pojana, noto ai telespettatori di “Propaganda Live” e ormai a tutta Italia, nato dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del Nord-Est che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. Dopo il successo travolgente, con una lunga serie di sold-out, dello show “Il Pojana e i suoi fratelli”, Andrea Pennacchi torna con “Pojana 2: Fausto e Furioso“. Il tempo è passato e la cronaca quotidiana sembra aver superato le invettive di Pojana, ma il nostro eroe ha accettato la sfida: si è allenato in kapanon, si è corazzato di teflon e eternit, ha persino arruolato nuovi fratelli, e ora è pronto ad affrontare la realtà. Più furioso, più rock, più tornio.

Teatrista dal 1993, Andrea Pennacchi è autore di numerose opere teatrali tra le quali Eroi, Mio padre – appunti sulla guerra civile, Una Piccola Odissea. Coprotagonista della serie Petra per Sky e Tutto chiede salvezza per Netflix, ha recitato in diversi film, tra cui Io sono Li e Welcome Venice, entrambi per la regia di Andrea Segre, ne La sedia della felicità a firma di Carlo Mazzacurati, e in Suburra diretto da Stefano Sollima. Nel 2018 recita l’ormai noto monologo This is Racism – Ciao terroni, grazie al qualeviene convocato come ospite fisso a Propaganda Live (La7). Ha pubblicato Pojana e i suoi fratelli, La guerra dei Bepi, La storia infinita del Pojanistan (People, 2020 e 2021), e il recente Shakespeare and me (People, 2022). Nel 2023 vince il Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista per la serie Tutto chiede salvezza.

L’appuntamento estivo a Piazzola sul Brenta, nel padovano, sarà particolarmente indimenticabile in virtù della cornice spettacolare in cui si terrà, una delle venue per eventi dal vivo più belle e suggestive d’Italia: quella dello splendido Anfiteatro Camerini di Villa Contarini, inserito a sua volta in un territorio suggestivo fatto di ville patrizie, giardini e poi: i Colli e le Terme Euganee a breve distanza. Insomma, un’esperienza da non perdere!