VICENZA CALCIO – Ufficiale: Zanini e Sterchele in panchina

Adesso è ufficiale, dopo le voci che si sono rincorse tra ieri e oggi è la stessa società con un comunicato stampa ad informare i tifosi e supporters del cambio in panchina: “Vicenza Calcio informa che in data odierna il Sig. Nicola Zanini e il sig. Giorgio Sterchele sono stati chiamati nel ruolo di Allenatore e Collaboratore della Prima squadra. Il Club Ringrazia il Sig. Franco Lerda e il Sig. Giacomo Chini per l’impegno profuso. Il silenzio stampa è da intendersi revocato e i tesserati, nello spirito di sobrietà e di sostegno dei colori Biancorossi, potranno riprendere le tradizionali attività di Media. Gli allenamenti torneranno a svolgersi regolarmente presso il Centro Tecnico Piermario Morosini di Isola Vicentina. Abbiamo bisogno di tutti Noi e Voi per raggiungere l’obiettivo principale”.