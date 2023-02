Renzo Rosso sul LR Vicenza: “Deciderò il mio futuro a fine stagione”

Presente e futuro del Lane. Nel corso della trasmissione Rigorosamente Calcio, in onda ieri sera su Tva, il patron del LR Vicenza Renzo Rosso ha rilasciato alcune dichiarazioni al giornalista Andrea Ceroni.

Rosso ha iniziato commentando l’ultima prestazione, il 6-2 con il Mantova. «Ieri ovviamente è stata una bellissima giornata – le sue parole -, perché abbiamo fatto una buonissima partita. C’è però una spina nel cuore, perché siamo cinque squadre in tre punti in lotta per l’obiettivo. Purtroppo fare calcio non è come fare azienda, perché anche mettendo soldi e cambiando manager non è scontato che arrivino i risultati. Segnare dieci gol in due partite va bene, ma forse servirebbe prendere qualcuno in meno».

Il patron biancorosso è quindi intervenuto sul post provocatorio rilasciato su Facebook in seguito alla sconfitta con la Pro Patria, nel quale aveva ipotizzato di mollare l’avventura. «Perdere per me è una spina nel cuore – ha proseguito -, il Lane mi è entrato nel cuore e quando si perde divento cupo, scuro e trascuro la mia famiglia. Mia moglie mi ha detto che devo fare una scelta, perché non posso trascurare i miei affetti e le persone care per il calcio. Si parla di stati d’animo: io sono pieno di passione e d’amore ma i risultati non arrivano. Faremo i conti a fine stagione, ma speriamo che le cose vadano per il verso giusto».

Infine, Rosso ha commentato lo sciopero del tifo messo in atto in dai tifosi. «Non sono d’accordo col silenzio dei tifosi – ha spiegato -, perché penso che sostenere la squadra sia vitale. La squadra ha bisogno di noi, sia dei soci che dei tifosi. Speriamo di fare bene e di centrare la promozione perché ce lo meritiamo, la città tutta se lo merita»