Vicenza – Stelle dell’atletica al Perraro, per molti ultimo test prima delle Olimpiadi

Sabato 20 luglio Vicenza sarà ancora una volta capitale dell’atletica internazionale, grazie al Meeting Brazzale (sesta edizione) che si svolgerà al campo Guido Perraro. Fervono infatti preparativi per quello che è diventato un appuntamento fisso, e irrinunciabile, per gli appassionati e non solo.

Questa mattina l’evento è stato presentato nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino alla presenza dell’assessore allo sport Leone Zilio, Francesco Uguagliati, presidente Fidal Veneto, Falco Giuseppe, delegato CONI Vicenza, Sergio Cestonaro, Meeting Director, Enrico Brazzale, dell’azienda Brazzale Spa, Ottavia Cestonaro e Alice Muraro, atlete che andranno alle Olimpiadi.

«È una soddisfazione – ha detto l’assessore allo sport Leone Zilio – annunciare l’avvio del 6° Meeting Brazzale al campo di atletica comunale Guido Perraro. Una manifestazione prestigiosa che a poche settimane dalle Olimpiadi accende i riflettori sulla nostra città grazie all’ottima organizzazione su cui può contare. Invito tutti gli appassionati di atletica a venire a godersi questa competizione di eccellenza a cui si potrà assistere ad ingresso libero».

Nella serata di sabato i vicentini potranno assistere ad uno spettacolo unico (l’ingresso al Campo Perraro di via Rosmini è libero), con tanti protagonisti eccellenti dell’atletica su pista a livello europeo e mondiale.

Il Meeting Brazzale, organizzato da Atletica Vicentina, con il supporto dell’azienda Brazzale e la collaborazione della Fidal, è inserito nel “World Global Tour” e nel progetto “Circuito Meeting Italiani” e si potrà vedere anche in streaming sul sito www.atleticaitaliana.tv. Il responsabile organizzativo è il professor Sergio Cestonaro in collaborazione con la figlia Ottavia.

Un po’ di storia

Nelle edizioni precedenti hanno partecipato atleti di caratura mondiale, come il primatista italiano del getto del peso Leonardo Fabbri, il campione europeo indoor e finalista olimpico del getto del peso Zane Weir, il vicecampione mondiale degli 800 metri Amel Tuka, le primatiste italiane di lancio del martello Sara Fantini e di lancio del disco Daisy Osakue, lo sprinter Yenns Fernandez, la velocissima giamaicana Tia Clayton, la primatista italiana del salto con l’asta Roberta Bruni, la slovena Anita Horvat, una delle più forti ottocentiste europee.

Il Meeting ha offerto anche alcune “specialità della casa”: hanno acceso il Perraro con le loro performance la triplista Ottavia Cestonaro, la lunghista Laura Strati, la discobola Diletta Fortuna, l’ostacolista Alice Muraro, il velocista Yassin Bandaogo, il saltatore in alto Manuel Lando, tutti atleti cresciuti nelle file di Atletica Vicentina.

Le gare della sesta edizione

Il Meeting è ad invito e sulla pista e sulle pedane del Perraro tirato a lucido per l’occasione sarà possibile apprezzare circa 150 atleti. Ci sarà una sorta di prologo al Meeting che inizierà alle 15.30 con alcune gare giovanili: disco juniores, martello, 60 metri categoria ragazzi, 80 metri categoria cadetti, 100 maschili e femminili.

Il “Brazzale” prenderà il via alle 18.30 e saranno due ore e mezzo di pura adrenalina.

Queste le gare maschili previste: salto in lungo, 400 metri, salto in alto, giavellotto, 100 metri, 800 metri.

Le gare femminili: salto con l’asta, salto triplo, lancio del disco, 400 metri, 100 metri, 800 metri.

I protagonisti

Quest’edizione del Meeting Brazzale si presenta particolarmente interessante in quanto rappresenterà, per alcuni atleti, l’ultimo importante test prima dei Giochi Olimpici di Parigi. Ad impreziosire la sesta edizione, ci sarà nel giavellotto maschile il campione olimpico del 2016, e campione europeo, Thomas Röhler; nei 400 metri, uno dei più attesi è il 29nne ucraino Danylo Danylenko. Al femminile, sono attese le martelliste Sara Fantini e l’australiana Stephanie Ratcliffe, entrambe capaci di lanciare bordate oltre i 74 metri. Nel disco femminile, è annunciata la partecipazione della primatista azzurra Daisy Osakue e nel triplo ci sarà da divertirsi con due atlete che parteciperanno ai prossimi Giochi: le amiche-colleghe azzurre Dariya Derkach (medaglia agli Europei indoor) e la beniamina di casa Ottavia Cestonaro. Nell’asta, darà spettacolo la primatista italiana originaria di Soave, Elisa Molinarolo. Tanta qualità anche nel salto in lungo maschile dove si sfideranno fino all’ultimo centimetro atleti capaci di volare tutti oltre i 7.60 metri.

Il Meeting offre la possibilità di apprezzare da vicino gesti tecnici di livello internazionale ma ha anche un altro scopo.

Atletica Vicentina si propone di incentivare soprattutto nei ragazzi, l’aggregazione, il rispetto degli altri e delle regole, stimolando una sana competizione e invitando ad uno stile di vita sano e dinamico. Questo è il messaggio che la società organizzatrice vuole veicolare tramite la partecipazione delle categorie giovanili.

L’organizzazione del Meeting è resa possibile dal felice connubio tra Atletica Vicentina e l’azienda Brazzale s.p.a., la più antica realtà lattiero-casearia italiana con sede a Zanè. Entrambe, in campi diversi, si contraddistinguono a livello nazionale e internazionale per l’eccellenza dei risultati ottenuti grazie a competenza, passione, lavoro di team e un forte legame col territorio.