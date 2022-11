L.R. VICENZA – L’allenatore Baldini esonerato assieme ad altri 5 dello staff tecnico

Con una breve nota la Società LR Vicenza comunica che in data odierna il sig. Francesco Baldini è stato sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Questo avviene dopo l’ennesimo risultato deludente della squadra, sconfitta in casa dal Feralpi Salò.



“Contestualmente – continua la nota- sono stati sollevati dai rispettivi incarichi l’allenatore in seconda Luciano Mularoni, il preparatore dei portieri Davide Bertaccini, il collaboratore tecnico Claiton Machado dos Santos, il preparatore atletico Diego Gemignani e il collaboratore Federico Cosci.



Il Club desidera ringraziare mister Baldini e il suo staff per la serietà e l’impegno dimostrati durante il lavoro svolto in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale.



La Società informa altresì che nella giornata di domani verrà annunciato il nuovo tecnico biancorosso