Vicenza calcio, addio a Balzaretti

La Società LR Vicenza comunica che, alla scadenza contrattuale prevista al 30 giugno 2023, non proseguirà la collaborazione con il Direttore Sportivo Federico Balzaretti, di comune accordo.

Il Club biancorosso desidera ringraziare Federico per l’impegno profuso, la passione dimostrata e il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera professionale.

Di seguito alcune parole di ringraziamento rilasciate dal Direttore Balzaretti: “Un infinito grazie alla famiglia del LR Vicenza, alla famiglia Rosso per l’opportunità che mi è stata data, alla squadra, agli allenatori, al settore giovanile e a tutte le persone che sia in sede sia al campo, hanno lavorato al mio fianco, giorno dopo giorno. È stato un privilegio condividere questa esperienza con voi.

Grazie ai tifosi per il loro sostegno, la loro passione e per non averci mai fatto sentire soli.

È stato un percorso pieno di emozioni che porterò per sempre nel mio cuore: dal miracolo della salvezza sfiorata, alla Coppa Italia di Serie C alzata, fino a un campionato che purtroppo non ci ha visti protagonisti fino in fondo, come tutti sognavamo.

Auguro al LR Vicenza tutte le più grandi soddisfazioni sportive future, grazie di cuore. Forza Lane!”.