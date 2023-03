LANEROSSI – Nuovo cambio di allenatore: via Modesto, la prima squadra a Dan Vesterby Thomassen

La Società LR Vicenza comunica che il sig. Francesco Modesto è stato sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra.

Contestualmente, sono stati sollevati dai rispettivi incarichi anche i suoi collaboratori tecnici.

Il Club desidera ringraziare mister Modesto e il suo staff per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi e augura loro il meglio per il proprio futuro professionale.

La Società informa, altresì, che il ruolo di Allenatore Responsabile della Prima Squadra è stato affidato al sig. Dan Vesterby Thomassen, il quale dirigerà già questo pomeriggio il primo allenamento dei biancorossi.

Mister Thomassen sarà coadiuvato dall’Allenatore in Seconda Gabriele Stevanin e dal Collaboratore Edoardo Zanin, oltre che dal Preparatore dei Portieri Lorenzo Squizzi e dal Preparatore Atletico Alessandro Dalmonte.