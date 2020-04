VENETO – Superati i 160 mila tamponi – Morti anche giovani

Nel punto stampa odierno il presidente della Regione Veneto ha riferito che si intensifica la politica dei test da parte delle Asl del Veneto. Ad oggi sono stati eseguiti 162.362 tamponi. Fino a ieri mattina (martedì 7 aprile) ne erano stati eseguiti 153.542. In una giornata e mezza quindi ben 9 mila.

Anche per questo vengono rilevati più contagiati. Zaia, che ha ringraziato le forze dell’ordine per il grande lavoro di controllo del rispetto delle misure di contenimento del Covid 19, chiede ai cittadini di resistere ancora. I risultati si vedono. Ieri i ricoverati in terapia intensiva sono scesi sotto quota 300. Infine ha ricordato come le vittime non siano solo anziani. Nella fascia dai 45 a 55 anni sono morte 8 persone. Dai 55 ai 65 ne sono morte 33. Dai 65 ai 74 ne sono morte 101. Sopra i 74 anni ne sono morte 594.