Vaccini – Zaia: “Le dosi offerte al Veneto sono di Pfizer”

Sono dell’azienda Pfizer le dosi di vaccino anti-Covid che il Veneto si è visto offrire in questi giorni sul mercato parallelo. Lo ha detto ieri sera il presidente Luca Zaia, parlando a “Porta a Porta”.



“Offerte ne sono arrivate molte – ha ricordato il governatore – sono state selezionate, due in particolare si sono trasformate in due proposte contrattuali, da 12 milioni e 15 milioni di dose vaccino. Queste sono Pfizer, a prezzi in linea con il mercato”.

La regione ha contattato Aifa, il 3 febbraio, ed ha avuto indicazione di parlarne direttamente con il commissario Arcuri: “Il commissario – ha detto Zaia – non si è meravigliato, e mi ha chiesto, prima di iniziare ogni ragionamento, di farci dare dagli intermediari i codici dei lotti, per andare a capire rispetto alla casa madre se ci siamo con l’offerta”. (ANSA).