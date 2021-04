Ulss 8 Berica – Si vaccina anche a Pasqua, rimandata sessione di Trissino

Domani, domenica e lunedì si proseguirà a vaccinare. Rimandata la sessione in programma a Trissino domani: gli utenti sono già stati avvisati e riconvocati in una nuova data

In ULSS 8 Berica la campagna di vaccinazione proseguirà anche nelle giornate di domani, domenica di Pasqua e lunedì.

Più in dettaglio, per sabato 3 aprile è prevista in Fiera a Vicenza la somministrazione di 900 seconde dosi ai nati tra il 1929 e il 1900 e di ulteriori 230 seconde dosi ad altrettanti pazienti ematologici, oltre alla somministrazione della prima dose a 520 settantenni.

Domenica di Pasqua invece il punto di vaccinazione in Fiera sarà attivo dalle 9 alle 13, con 16 linee di vaccinazione che lavoreranno a pieno regime per vaccinare nella sola mattinata circa 960 settantenni, recuperando così per questi la sessione sospesa giovedì 1 aprile.

Lunedì, infine, in Fiera a Vicenza continuerà la somministrazione delle seconde dosi ai nati tra il 1929 e il 1900 (circa 800 persone) e ai pazienti ematologici (oltre 200); saranno inoltre vaccinati circa 800 settantenni.

Sempre lunedì, dalle 8 alle 14 sarà attivo anche il punto di vaccinazione di Trissino, per la somministrazione di oltre 400 seconde dosi ai nati tra il 1929 e il 1900.

Rispetto al programma già pianificato, l’unica modifica resasi necessaria a causa della carenza di vaccino è l’annullamento della sessione prevista per domani a Trissino, per circa 900 settantenni: gli utenti interessati sono stati tutti già avvisati per sms e riconvocati per domenica 11 aprile, sempre presso il punto di vaccinazione di Trissino.