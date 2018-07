TRISSINO – Miteni, una precisazione sulla molecola FRD

In merito alle dichiarazioni pubblicate in queste ore Miteni precisa quanto segue:

“La molecola in questione, FRD, è una molecola studiata per non accumularsi nell’organismo umano. La lavorazione consiste nella rigenerazione della molecola di tensioattivo che viene riconsegnata integralmente al cliente.

Non c’è nessuna autorizzazione a sversare alcunché. La Regione ha autorizzato la lavorazione, tra cui il processo di trattamento delle acque che ha dimostrato la sua efficacia nell’abbattimento delle emissioni.

Miteni come previsto dell’Autorizzazione integrata ambientale già invia ogni anno alla Regione Veneto l’elenco completo delle sostanze che produce con le quantità di materiale in ingresso e di materiale prodotto”.