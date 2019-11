Torna a casa e sorprende 4 ladri che fuggono con i soldi: indagini in corso

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

I Carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano, unitamente a quelli della Sezione Operativa della Compagnia di Vicenza, nel pomeriggio di ieri sono intervenuti a Barbarano Mossano, in via Fornasette, presso l’abitazione di un 44enne che al 112 aveva segnalato di essere stato vittima di una rapina.

L’uomo, mentre stava rientrando a casa a bordo di un’auto condotta da un conoscente ha notato, in prossimità del cancello carraio, una Golf di colore nero con a bordo un individuo.

I due hanno poi visto uscire dall’abitazione quattro uomini ed uno di questi, per agevolare la fuga, ha colpito con un oggetto contundente il parabrezza anteriore ed il finestrino posteriore lato passeggero dell’auto in cui si trovavano i due.

I ladri, a questo punto, sono scappati a bordo dell’auto parcheggiata davanti al cancello.

Da una prima verifica si è appurato che dalla casa sono stati rubati soldi in contanti in via di quantificazione.

Le indagini sono tuttora in corso anche attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.