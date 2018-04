THIENE – Moto contro muretto: giovane centauro all’ospedale

Alle 16 di oggi un motociclista ventiseienne di Piovene Rocchette, proveniente da Vicenza, all’altezza dell’incrocio tra via Gombe e via 51° Stormo a Thiene, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro il muretto che delimita la sede stradale.

Sul posto l’ambulanza del Suem 118 che lo ha trasportato all’Ospedale di Santorso in codice giallo e una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino per il rilievo del sinistro e regolamentazione del traffico.