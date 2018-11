THIENE – Il Teatro cittadino è pronto per i “futuri sguardi”

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Si chiama “Futuri Sguardi” ed è il progetto di avvicinamento al teatro voluto dall’Assessorato alla Cultura e dedicato a giovani spettatori di età compresa fra i 15 e i 20 anni, studenti degli Istituti di istruzione di secondo grado del territorio di Thiene.

Il progetto consiste in due percorsi paralleli dedicati a due gruppi di circa 15/20 giovani spettatori e si sviluppa in sette incontri da svolgersi in orario pomeridiano presso gli istituti, la visione di quattro spettacoli della Stagione del Teatro Comunale di Thiene 2018/19 e quattro incontri-intervista con gli artisti della Stagione aperti anche al pubblico.

Gli incontri pomeridiani avranno carattere laboratoriale, pratico e interattivo. I partecipanti verranno coinvolti attivamente a sperimentare, interrogarsi, approfondire i contenuti relativi agli spettacoli selezionati per il percorso. Ad ogni incontro sarà presente il referente-conduttore di riferimento, insieme ad un esperto coinvolto in relazione ai temi da trattare. Durante questi incontri sarà prevista di volta in volta una parte di confronto sugli spettacoli visti e una parte di introduzione agli spettacoli da vedere.

La partecipazione sarà libera e volontaria da parte degli studenti interessati, per gli iscritti sarà obbligatoria la frequenza a tutti gli appuntamenti, salvo esigenze particolari e concordate.

Importanti gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale vuole raggiungere con il progetto.

“Il percorso – spiega Maria Gabriella Strinati – intende avvicinare gli studenti al teatro inteso come esperienza di crescita personale e di incentivo a sviluppare la propria creatività. Vuole anche stimolare l’acquisizione di competenze artistiche, educando all’analisi e alla comprensione dei meccanismi di elaborazione di tematiche mediante l’utilizzo di strumenti e linguaggi artistici. Un’altra finalità è quella di aprire ai giovani spettatori il ventaglio di professioni che concorrono alla realizzazione. L’obiettivo più immediato è comunque quello di incoraggiare i giovani a confrontarsi sui temi proposti dagli spettacoli della Stagione Teatrale, coinvolgendoli ad una partecipazione attiva e a coltivare quello spirito critico e di curiosità che costituisce da sempre uno dei fini più importante dell’arte teatrale”.

Un progetto di notevole spessore educativo, dunque, quello proposto dall’Assessorato alla Cultura, che continua a favorire il dialogo fra spettatori, artisti e direzione artistica della Stagione.

Il percorso “Futuri Sguardi” si svolgerà fra novembre 2018 e febbraio 2019 e sarà gratuito per i partecipanti che saranno chiamati a sostenere solo il costo dei biglietti per gli spettacoli ad un prezzo ridotto.

L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cariverona, che ha premiato il progetto thienese sul Bando Cultura con un contributo di 12mila euro, su un totale di progetto di quasi 20mila euro.

Al progetto hanno partecipato gli Istituti Scolastici Superiori.