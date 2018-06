THIENE – Giardini Al Bosco: gli alberi ci dicono chi sono

Da oggi quasi cento piante dei Giardini Al Bosco non hanno più segreti. A svelare i loro nomi e le loro “carta d’identità” ci hanno pensato in questi giorni gli studenti dell’ITET “A. Ceccato”, indirizzo di Agraria, che, seguiti dai loro docenti, hanno realizzato un interessante ed educativo progetto svolto a far conoscere meglio, a quanti si recano in questa splendida area verde comunale recentemente riqualificata dall’Amministrazione Comunale, quali sono gli alberi che offrono da decenni ombra e riparo, abbellendo quest’angolo di Thiene, nel corso dell’anno, con gli splendidi colori delle loro foglie.

Da giugno 2018, infatti, le essenze arboree del parco comunale “Giardini del Bosco” sono corredate da un cartellino con il nome comune della pianta e un QR code.

Ogni QR code consente agli utenti del parco di accedere alla descrizione dell’albero che stanno osservando.

Il progetto è stato sviluppato dagli studenti dell’attuale 5^ GAPT (Gestione Ambiente Produzione Trasformazione) dell’Indirizzo Agrario dell’ITET Ceccato ed era stato avviato nell’anno scolastico 2016/2017 ,con la classificazione botanica di tutti gli alberi presenti nel parco e la catalogazione con la redazione delle rispettive schede. Quindi, nel successivo anno 2017/2018, era stato realizzato il sito internet con le schede descrittive per ciascuna essenza, la descrizione morfologica delle piante ed altre notizie, come diffusione, utilizzo, particolarità. In queste ultime settimane, i ragazzi hanno poi proceduto all’applicazione dei cartellini con il QR code sui tronchi o su specifici supporti.

Il Comune di Thiene ha dato la propria disponibilità allo sviluppo del progetto, inizialmente fornendo i rilievi planimetrici del parco e, in un secondo momento, dando supporto per l’ideazione e la stampa dei cartellini identificativi.

“Ringrazio gli studenti e i docenti – dichiara Andrea Zorzan, Assessore ai Lavori Pubblici e all’Ambiente – per quest’iniziativa, che porta un servizio innovativo all’interno dell’area verde più grande della Città. Il progetto è di interesse ed utilità non solo per i singoli cittadini, ma costituisce un’occasione educativa di lezione scientifica all’aperto che potrebbe essere colta dalle scuole cittadine”. Ad accompagnare gli studenti sono stati i docenti, i prof. Tiziano Rodar, Sonia Pozza e Maria Grazia Povoledo. Le piante arboree all’interno del perimetro dei Giardini sono circa 150, che arrivano a oltre 200 se si annoverano anche quelle lungo la pista ciclabile che costeggia l’area verde con circa 35 essenze.