SCHIO – Piazza Statuto, 88 proposte per rinnovarla: i cittadini al voto

Sono ottantotto le proposte pervenute al Comune di Schio dopo che l’Amministrazione Comunale aveva pubblicato un avviso per la progettazione partecipata per la sistemazione di Piazza dello Statuto. E tutte queste proposte saranno in mostra allo Spazio SHED per i due fine settimana dal 15 al 17 giugno e dal 22 al 24 giugno, giorni in cui, oltre alla possibilità di ammirare la varietà delle soluzioni presentate, i cittadini potranno votare quella preferita e concorrere quindi a determinare l’idea vincitrice di questa “giuria popolare”.

Durante la conferenza stampa che si è svolta stamattina in Municipio, il sindaco Valter Orsi si è detto soddisfatto e felicemente sorpreso dal numero e dalla qualità dei progetti pervenuti e ha riepilogato il processo che ha condotto a questo risultato. L’idea era nata per ridare lustro a Piazza dello Statuto, di fatto la più importante di Schio, davanti al Municipio. “Dovrà diventare la piazza di tutti” aveva dichiarato il primo cittadino, precisando che questo doveva essere vero fin dalla sua progettazione. Ecco quindi la “chiamata” alla cittadinanza: tutti avrebbero potuto dire la loro.

Negli elaborati presentati – alcuni solo degli schizzi, altri veri e propri elaborati tecnici – ci sono sogni e visioni che spaziano dalla più classica alla più avveniristica.

Il lavoro della commissione giudicatrice (presieduta da Alessio Basilisco dirigente del Settore Lavori Pubblici, affiancato da Maria Farida Cavedon e Paolo Manza, funzionari comunali oltre alle esperte esterne Antonella Zerbinati e Maria Luisa Filippi Fermar) si è svolto sulle proposte anonime e numerate: è durato tre settimane e alla fine ha individuato una graduatoria di dieci proposte, i cui proponenti sono ancora secretati in quanto l’abbinamento tra i progetti e i nomi deve ancora essere fatto.

L’avviso fissava delle condizioni che si possono così riassumere:

 inquadrare l’intervento nella cornice degli edifici esistenti

 proporre una sistemazione a verde compresa tra il 30% e il 50% della superficie della piazza

 garantire un’illuminazione pubblica di qualità

 garantire il passaggio/accesso alle proprietà private e comunali

 mantenere i sette posti auto in dotazione al Municipio e alcuni posti per la sosta veloce per le attività che insistono su Piazza dello Statuto e prevedere aree per il plateatico dei pubblici esercizi.

 riutilizzare possibilmente gli arredi e i materiali esistenti e prevedere un contenimento degli oneri di manutenzione di aree ed elementi di arredo

Al termine della mostra, sarà allestita una seconda esposizione con i progetti classificati e il 7 luglio alle 10.00 presso lo Spazio Espositivo del Lanificio Conte si conosceranno i nomi dei vincitori e assegnati i seguenti premi, offerti da vari sponsor:

primo classificato: 3000,00 euro secondo classificato: 1000,00 euro terzo classificato: 500,00 euro dal quarto al decimo classificato: un libro illustrato di Schio

Sarà inoltre premiato anche il progetto più votato dalla giuria popolare.

“Di tanto entusiasmo ed energie spese dai cittadini per un bene collettivo” ha concluso il sindaco, “si terrà naturalmente conto al momento di indire il bando per la progettazione dell’opera pubblica, per la quale è già inizialmente previsto un investimento di circa1 milione di euro”.