SCHIO – Il premio Nobel per la Fisica Thorne in città

Si terrà stasera al Teatro Astra di Schio, alle 20.15, la conferenza del Premio Nobel 2017 per la fisica, il professor Kip Thorne.

La conferenza, intitolata “Exploring the Universe with gravitational waves : from the Big Bang to black holes“, tratterà delle ultime scoperte del team al lavoro sull’interferometro LIGO, grazie a cui sono state rivelate per la prima volta le onde gravitazionali teorizzate da Einstein. Si tratta dell’evento clou del ciclo Stargate, conferenze, osservazioni e mostra di astronomia organizzati dal Gruppo Astrofili di Schio in occasione del 40° anniversario dalla fondazione.

La conferenza sarà in inglese, tradotta in italiano in tempo reale da incaricati traduttori professionisti e diffusa a chi lo desidera, grazie ad un sistema di cuffie individuali disponibili in loco gratuitamente, previo deposito di un documento d’identità.