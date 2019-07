Raid dalla parrucchiera: denunciato 33enne

Stamane poco dopo le 4.30 le volanti della polizia di Stato sono intervenute in via Fratelli Stuparich a Vicenza, al civico 78 in un salone di parrucchiera (Vedovato), allertati da un residente che aveva sentito dei rumori.

Gli agenti hanno trovato nel negozio il 33enne serbo M.M., noto alle cronache per essersi reso protagonista di reati predatori. L’uomo, che è destinatario di un divieto di dimora in provincia di Vicenza, è stato denunciato per tentato furto e possesso di arnesi atti allo scasso. Non era ancora riuscito a prendere alcunché, anche perché nel negozio non vi erano denaro contante.