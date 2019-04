Ragazzina torna da scuola e si butta dalla finestra

Una studentessa di 16 anni residente in via Legione Gallieno si è gettata dalla finestra della proprio abitazione alle 15.30. Ignote le cause del gesto. La giovane versa ora in gravi condizioni. Hanno dato l’allarme i vicini che hanno sentito le urla. Sul posto i sanitari del Suem e la Polizia che cercherà di fare luce sull’accaduto.

La giovane di origine straniera è descritta come tranquilla, come pure la famiglia, per cui rimane ancora inspiegabile il gesto della studentessa che era appena tornata da scuola.