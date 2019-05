PREMIATA UNA SCLEDENSE AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO

Il 13 maggio scorso al Salone Internazionale del Libro di Torino è stata premiata Wafa El Antari, autrice di origine marocchina residente a Schio che ha conquistato il Secondo Premio del XIV° Concorso letterario nazionale Lingua Madre, dedicato alle donne straniere residenti in Italia con il racconto “Tra le mani di un nome”.

Il concorso è un progetto permanente della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di Torino con la collaborazione del Centro per il Libro e la Lettura, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali,We Women for Expo, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Pubblicità Progresso Fondazione per la Comunicazione Sociale.

Il premio è stato consegnato alla presenza delle autorità invitate, tra cui l’assessore Roberto Polga in rappresentanza della Città di Schio.