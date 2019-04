Pane e olio alla Festa O-Live

PANE E OLIO, BINOMIO DI SUCCESSO

Il 14 aprile a Barbarano Mossano, lo stand dei panificatori Confcommercio sfornerà tanti prodotti gustosi nell’ambito della manifestazione O-LivePane e olio di oliva: un binomio perfetto che sarà celebrato anche il 13 e 14 aprile in occasione della 18^ edizione di O-Live, la Festa dell’Olio Extravergine di Oliva che si terrà a Barbarano Mossano. Nell’ambito della manifestazione, domenica 14 aprile, a partire dalle ore 8.00, la centralissima piazza Roma si trasformerà in un vero e proprio panificio all’aperto, dove gustare pane, pizze e focacce sfornate tutto il giorno da alcuni panifici dell’Area Berica: ad animare lo stand, promosso dal locale mandamento Confcommercio, con l’Associazione provinciale Panificatori, saranno ilPanificio Pasticceria Righetto di Barbarano, il Panificio Casarin di Sossano, Fornozordan di Villaganzerla e Castegnero, il Panificio Pizzolato Giuseppe di Albettone. Non mancherà anche, come da tradizione, un laboratorio del pane rivolto ai bambini in età scolare.

L’appuntamento con il pane fresco si inserisce in un ricco programma di eventi organizzati dal Comune di Barbarano Mossano, con camminate guidate, mercatino con prodotti tipici e primaverili, visite guidate al frantoio, degustazioni e vendita di olio e vino, premiazioni di concorsi. Info: www.vitourism.it