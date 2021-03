“Palafitte&Piroghe” inaugura il 30° anniversario del Museo Naturalistico Archeologico

Il Museo Naturalistico Archeologico di Santa Corona festeggia il 30° anniversario. La prima delle iniziative, in partenza a settembre, sarà la mostra “Palafitte&Piroghe”.

“Quest’anno ricordiamo l’istituzione del museo, che risale al settembre del 1991, che ha sede nell’ex convento della Chiesa di Santa Corona – spiega l’assessore alla cultura Simona Siotto –. Un museo frequentato soprattutto dagli studenti che possono conoscere la storia del nostro territorio, dal punto di vista naturalistico e archeologico. Per l’occasione sarà proposta una mostra dedicata alle Palafitte e alle Piroghe diffuse al Lago di Fimon, per conoscerne la genesi, la storia, l’evoluzione e il loro utilizzo. Ma questa sarà solo una delle iniziative che sono in fase di programmazione per settembre”.

L’organizzazione della mostra “Palafitte&Piroghe” ha già preso il via. L’apertura della mostra è prevista per settembre e divulgherà risultati scientifici, anche inediti, legati a studi recenti sul fenomeno palafitticolo nell’area del Lago di Fimon. Sarà anche l’occasione per celebrare, insieme all’anniversario del museo, anche il decennale dell’istituzione “Siti Palafitticoli Preistorici dell’arco Alpino – Unesco”.

Verrà nominato un comitato scientifico formato da autorevoli studiosi esperti della materia che fornirà un adeguato livello di garanzia scientifico-museologica nella programmazione e gestione dell’iniziativa.

L’esposizione svilupperà vari temi legati agli elementi di imbarcazione e ai resti di pali lignei provenienti da Fimon che verranno esposti: la storia delle ricerche, il contesto ambientale, l’archeologia del territorio, le analisi, il legno tra passato e presente.

La mostra sarà rivolta in particolare agli studenti e sarà inserita nel Poft – Piano dell’offerta formativa territoriale, con particolare attenzione alle diverse abilità cognitive e disabilità, a giovani studiosi e in generale a tutti coloro che vorranno approfondire l’argomento.

Informazioni sul museo, ora chiuso al pubblico come da disposizioni per il contenimento della pandemia: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,218305